DOLAR
34,2 0,08%
EURO
37,48 -0,11%
ALTIN
2.886,17 -0,59%
BITCOIN
2.073.867,47 -0,36%

BM Komisyonu: İsrail Gazze'de Savaş Suçları İşliyor

BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:00
BM Komisyonu: İsrail Gazze'de Savaş Suçları İşliyor

BM Komisyonu'ndan Önemli Rapor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Sağlık Tesislerine Saldırıları

Komisyon, sağlanan yeni raporda, İsrail'in Gazze'de sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik düzenli ve kasıtlı saldırılarda bulunduğunu belirterek, bu saldırıların savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olduğunu ifade etti. Rapor, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından gerçekleştirilen 57. oturum kapsamında sunuldu.

Sağlık Sistemine Yönelik Koordineli Saldırılar

İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini yok etme amacıyla geniş kapsamlı bir saldırı yürüttüğü vurgulandı. Raporda, "İsrail, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik sürekli saldırılarla savaş suçları işledi" denildi.

İşkence ve Kötü Muamele İddiaları

İsrail güvenlik güçleri tarafından uygulanan gazete kuşatması, sağlık personeline yönelik kasıtlı öldürme ve işkence gibi eylemler raporda yer aldı. Bu eylemler, sivil mülke zarar verme ve insanlığa karşı imha suçları olarak tanımlandı.

Çocukların Durumu ve Yaşam Hakkı İhlalleri

Raporda, İsrail'in saldırılarının çocukların yaşam haklarını ihlal ettiği ve sağlık hizmetlerine erişimlerini engellediği ifade edildi. Özellikle, Filistinli çocuklara yönelik yaşam koşullarının kötüleştirildiği belirtildi.

Filistinli Tutuklulara Yönelik Tacizler

Filistinli tutukluların sistematik olarak taciz ve şiddete maruz kaldıkları ifade ediliyor. Rapor, erkek tutukluların cinsel saldırılara uğradığını ve cezaevi sisteminin bu tür kötü muameleleri teşvik ettiğini belirtti.

Uluslararası Çağrı ve Hesap Verebilirlik

Raporda, İsrail hükümetine sağlık tesislerine yönelik saldırıları durdurması, keyfi tutuklamaları sonlandırması ve gözaltındaki bireylere yönelik işkenceyi ve kötü muameleyi durdurması yönünde çağrıda bulunuldu.

Komisyon Başkanı’nın Açıklamaları

Komisyon Başkanı Navi Pillay, "İsrail, Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılarını durdurmalı. Bu eylemler, kurbanlar için hesap verebilirlik ve tazminat gerektiriyor" dedi.

Pillay, bu tür davranışların sürmesinin, Filistinlilere yönelik şiddetin kabul edilir hale gelmesine zemin hazırladığına dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Arnavutluk'tan İletişim İşbirliği Anlaşması
2
Batı Şeria'da Zeytin Hırsızlığı: Filistinlilerin Geçim Kaynağı Tehdit Altında
3
Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Gelişiyor
4
Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp Kurumu Açılışında Önemli Açıklamalar
5
Diddy'nin Cinsel Saldırı Davası 2025'te Görülecek
6
Kocaeli'de Otobüste Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak