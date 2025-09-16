BM Komisyonu: İsrail Gazze'de Soykırım Yaptı, Ülkeler Müdahale Etmeli

BM Komisyonu: İsrail Gazze'de Soykırım Yaptı

Komisyonun bildirimi tüm ülkeleri harekete geçmeye çağırdı

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını bildirdi ve uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Komisyon raporunda belirtilen tespitlerin ardından, kurum tüm ülkeleri bu durumu durdurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Açıklama, uluslararası standartlar ve sorumluluklar çerçevesinde harekete geçilmesi gerektiğini öne çıkarıyor.

Komisyonun bildirimi, insani yardım, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumun adımlarına ilişkin yeni bir tartışma başlatırken, ilgili aktörlerin tepki ve uygulamaları izlecek önem taşıyor.

Komisyonun çağrısı, küresel düzeyde uygulanacak somut adımların gerekliliğini işaret ediyor ve kararın uluslararası siyaset üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.