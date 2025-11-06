BM Konseyi 2799 Kararıyla Eş-Şara ve Hattab’ın Yaptırımlarını Kaldırdı

BM Güvenlik Konseyi, 2799 sayılı kararla Ahmed eş-Şara ve Enes Hattab’ı El-Kaide/DEAŞ yaptırım listesinden çıkardı; oylama 14 kabul, 1 çekimser (Çin).

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:59
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab hakkında uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 2799 sayılı kararı kabul etti.

Oylama ve kararın kapsamı

Karar, 15 üyeli Konsey’de 14 kabul ve 1 çekimser (Çin) oyuyla geçti. Kabul edilen metin, Suriyeli liderlerin DEAŞ ve El-Kaide yaptırım listesinden çıkarılmalarını öngörüyor.

Karar tasarısının sunulması ve zamanlama

Karar tasarısı ABD tarafından sunuldu. Kabul, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü ilk defa bir Suriye devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayarak, eş-Şara’yı kabul etmeye hazırlandığı bir süreçte gerçekleşti.

Geçmiş yaptırımlar

Nusra Cephesi adıyla da bilinen Heyet Tahrir Şam, Mayıs 2014'ten bu yana BM Güvenlik Konseyi’nin El-Kaide ve DAEŞ yaptırım listesinde bulunuyordu. Eş-Şara ve Hattab, eski HTŞ mensuplarıyla birlikte seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargosu gibi BM yaptırımları kapsamında yer almıştı.

