BM Koordinatörü Fletcher'dan Sudan'daki Kıtlık Uyarısı

BM Koordinatörü Sudan'daki Kıtlığı Gündeme Getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Sudan'da yaşanan ciddi kıtlık ve açlık durumuna dikkat çekti. Fletcher, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sonucu artan kıtlık nedeniyle "milyonlarca hayatın" tehlikede olduğunu ifade etti.

Kıtlık ve Açlık Yayılıyor

Fletcher, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Sudan ile ilgili raporuna atıfta bulunarak, "Kıtlık yayılıyor. Çatışma tırmanıyor. Milyonlarca hayat tehlikede," dedi. Bu raporda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizi yaşandığı ve 24,6 milyon kişinin gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Critik Veriler ve Önlemler

Rapora göre, bu 24,6 milyon insanın 15,9 milyonu "kriz", 8,1 milyonu "acil durum" ve 638 bini "felaket" kategorisinde değerlendiriliyor. Ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edilmişken, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanması bekleniyor.

Öte yandan, kıtlığın sebepleri arasında kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterildi. Fletcher, bu insani felaketin önlenmesi için şiddet olaylarının durması gerektiğini vurguladı.