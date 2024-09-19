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BM Koordinatörü Wennesland, Orta Doğu'daki Gerginliklere Dikkat Çekti

BM Koordinatörü Wennesland, Orta Doğu'daki gerginliklerin yayılmasına karşı uyarılarda bulundu ve acil çözüm çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:17
BM Koordinatörü Wennesland, Orta Doğu'daki Gerginliklere Dikkat Çekti

BM Koordinatörü Wennesland'dan Gerginlik Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Orta Doğu'daki mevcut durumdan duyduğu kaygıyı dile getirerek, bölgesel gerginliğin yayılma olasılığına dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi Toplantısı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda, Filistin, iki devletli çözüm ile İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri masaya yatırıldı. Wennesland, video konferans aracılığıyla üye ülkeleri bilgilendirerek, "Lübnan'daki patlamalar ve İsrail'e roket atılması, bölgede istikrarsızlığa neden oluyor," dedi.

Durumun Giderek Kötüleşmesi

Tüm taraflara, gerginliği artıracak eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunan Wennesland, durumu iyileştirmek için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. "Bölgesel gerginliğin yayılma riski beni derinden kaygılandırıyor," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Yerleşim Faaliyetleri

Wennesland, BMGK'nın 2334 sayılı kararına ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşüne rağmen, İsrail'in yerleşim faaliyetlerine devam ettiğine işaret etti. Haziran ile Eylül ayları arasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 6,370 yeni yerleşim birimi inşa edildiğini belirtti.

Ayrıca, İsrail'in yıkım ve el koyma uygulamalarına devam ettiğini hatırlatan Wennesland, bu durumun birçok ailenin evlerinden edilmesine neden olduğunu ifade etti. UAD'nin danışma görüşünü hatırlatarak, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki varlığını sona erdirmesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri...

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, oturumda konuşma yaptı.

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