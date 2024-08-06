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BM Kosova Misyonu Liderlerinden Sorumlu Davranış Çağrısı

BM Kosova Misyonu Şefi Caroline Ziadeh, bölgedeki liderlere sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:27
BM Kosova Misyonu Liderlerinden Sorumlu Davranış Çağrısı

BM Kosova Misyonu'ndan Sorumlu Liderlik Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Kosova Misyonu (UNMIK) Şefi Caroline Ziadeh, Kosova’daki son gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Kosova'daki gerginliklerin artması üzerine, liderlerin "sorumlu davranması" gerektiğini belirtti.

Kriz Ortamında Sükunet Çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlenen günlük basın toplantısında Ziadeh'in, Kosova'daki tehlikeli gelişmelere dair endişelerini dile getirdiğini aktardı. Haq, "Ziadeh, tüm toplulukların sükunetini ve güvenliğini korumak için sorumlu bir liderlik geliştirilmesi çağrısında bulundu," ifadesini kullandı.

Toplumun Hakları Tehdit Altında

Haq, mevcut gelişmelerin bölgedeki toplumların günlük hayatlarını ve sosyo-ekonomik haklarını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Özellikle, Priştine hükümetinin kuzeydeki Sırbistan Postanesi'ne ait 9 şubenin kapatılması süreci bu duruma dahil edildi.

Diyalog ve İşbirliği Çağrısı

Farhan Haq, Ziadeh'in ayrıca Avrupa Birliği tarafından sağlanan diyalog kanallarının kullanılarak "olağanüstü sorunların" çözülmesi gerektiği ve tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiği uyarısını da iletti.

Gelişmeler Nedir?

Kosova polisinin yaptığı açıklamaya göre, Elektronik ve Posta İletişimi Düzenleme Kurumu'ndan (ARKEP) gelen bilgiler doğrultusunda, ülkenin kuzeyinde kayıtsız postane işletildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, ruhsatsız faaliyet yürüten ve Kosova Cumhuriyeti'ne kayıtlı olmayan Sırbistan Postanesi'ne ait 9 şube kapatılmıştı.

Polis açıklamasında, "Sırbistan Postanesi'nin işleyişi daha önce Brüksel'deki diyalog süreçlerinde ele alınmaya çalışılmış ancak Sırp tarafının muhalefeti sonrasında bir sonuca ulaşılamamıştır," şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca, kapatılan postane şubeleri, Kosova'daki en büyük Sırp partisi olan Sırp Listesi ve Sırbistan devlet kurumları tarafından kınandı.

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