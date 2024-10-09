BM, Lübnan'daki Filistin Mültecileri Hava Saldırılarında Etkilendi

BM, Lübnan'daki Filistin Mültecilerini Uyardı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarında, ün salmış üç Filistin mülteci kampının etkilendiğini bildirdi.

Etki Alanı ve Güvenlik Riskleri

UNRWA, hava bombardımanlarının Sayda, Sur ve Trablusşam çevresindeki Filistin mülteci kamplarını vurduğunu açıkladı. Güvenlik riski nedeniyle, Sur şehrindeki UNRWA çalışanlarının bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı ve bu sebeple kentteki faaliyetlerin çoğunun geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Göç ve Sığınma Merkezleri

Lübnan’ın güneyinde üç, başkent Beyrut’ta ise bir olmak üzere toplamda dört Filistin mülteci kampı sakinlerinin, yaşanan saldırılar nedeniyle önemli ölçüde göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi. UNRWA, bu saldırılar sonrası Lübnan’da 11 sığınma merkezi açtığını ve bu merkezlerden üçünün tam kapasiteye ulaştığını açıkladı.

Tarihsel Arka Plan

İsrail’in kuruluşu olan 1948 ve 1967 savaşları sırasında yüz binlerce Filistinli vatanlarından sürüldü. Bu mültecilerin büyük bir kısmı, Lübnan, Ürdün, Suriye ve Gazze’deki mülteci kamplarında yaşam mücadelesi vermektedir. Yıllar geçmesine rağmen, İsrail bu mültecilerin ülkelerine dönmelerine izin vermemektedir.

Birleşmiş Milletler'e göre, Lübnan'da 200 binden fazla Filistinli mülteci yaşamaktadır.