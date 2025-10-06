BM: Mısır'daki Hamas-İsrail Müzakerelerinden Olumlu Sonuç Bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'da Hamas ve İsrail heyetleri arasında yürütülen dolaylı müzakerelerden olumlu bir sonucun çıkmasını umut ettiklerini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric'in Değerlendirmesi ve Beklentiler

Dujarric, Başkan Donald Trump'ın ateşkes planı çerçevesinde yürütülen görüşmelerin esir takası ve ateşkes için bir fırsat penceresi oluşturduğunu belirtti. Dujarric, Gazze'de iki yıla yakın sürede sivillerin uğradığı yıkım ve acının görüldüğünü vurgulayarak, "Şimdi bir fırsat penceresi açıldı ve bu pencerenin, bu çatışmaya son vermek için değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.

İnsani Yardımın Durumu

Sözcü, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için yeşil ışık beklendiğini ve farklı bölgelerden girmek üzere binlerce ton malzemenin kamyonlarda hazır beklediğini kaydetti. Buna karşın Dujarric, son günlerde hava saldırılarında azalma gözlenmesine rağmen topçu saldırıları ve silahlı çatışmaların sürdüğünü ve İsrail'in insani yardımların geçişi ile dağıtımını engellemeye devam ettiğini söyledi.

Yerinden Etme ve Güvenlik Endişeleri

Dujarric, İsrail'in zorla yerinden etmeleri nedeniyle güneydeki mülteci kamplarının aşırı kalabalıklaştığını belirtti. Gazze kentinin tehlikeli bir çatışma bölgesi ilan edilmesine ve kuzeye doğru hareketin yasaklanmasına rağmen bazı ailelerin yeniden kuzeye yönelmek zorunda kaldığını aktardı.

Küresel Sumud Filosu ve Aktivist İddiaları

Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığı; filonun 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmasının ardından İsrail ordusunun müdahalesiyle onlarca tekne ve geminin ele geçirildiği, yüzlerce yolcunun alıkonulduğu bildirildi. Daha sonra serbest bırakılan bazı aktivistler, İsrail güçlerinin bazı kişilere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarında bulundu. Dujarric, bu haberleri gördüklerini ve "O haberleri gördük, açıkçası çok rahatsız edici. Gözaltındaki herkesin en kısa sürede ülkelerine gönderildiğini görmek isteriz." ifadesini kullandı.

Plan ve Tarihler

Başkan Donald Trump 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik bir plan açıklamış; Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın planındaki esir değişimini kabul ettiğini, diğer bazı maddelerin ise müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti. Hamas ve İsrail heyetlerinin dün esir takası ve Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Mısır'a ulaştığı bildirilmişti.