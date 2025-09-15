BM Raportörleri: Gazze'de Ekonomik Yaşam Yerle Bir

BM raportörleri, İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de ekonomik yaşamın yıkıldığını, likidite krizi ve dramatik fiyat artışları yaşandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:28
Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in saldırılarının büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de ekonomik hayatın da tamamen çöktüğünü vurgulayan ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Ekonomik yıkım

"Gazze'deki ekonomik yaşam fiziksel yıkım, abluka, kuşatma ve tekrarlanan zorunlu yerinden edilmeler nedeniyle yerle bir oldu." Açıklamada, ticari, tarımsal ve endüstriyel varlıkların çoğunun hasar gördüğü, yoksulluğun yaygınlaştığı ve kıtlık ilan edildiği kaydedildi.

Likidite krizi ve fiyat artışları

Açıklamada, "Gazze'de şu anda bir likidite krizi var. Çoğu banka ve ATM imha edildi. İsrail, yeni para akışını engelledi ve ciddi nakit kıtlığı, yaşam maliyetinde ciddi bir enflasyona ve ücretlerin değerinde bir düşüşe neden oldu." denildi.

Yemeklik yağ fiyatlarının 2025 ortasına kadar yüzde 1200, un fiyatlarının ise yüzde 1000 arttığı belirtildi. Ayrıca insani yardım çalışanlarının maaşlarının yaklaşık %40'ını kaybettikleri ve elektrik ile telekomünikasyon kesintilerinin dijital ödemeleri engellediği bildirildi.

Uluslararası hukuk ve çağrı

Raportörler, İsrail'in ablukasının siviller üzerinde yol açtığı orantısız zararın hem uluslararası insancıl hukuku hem de Filistinlilerin ekonomik ve sosyal haklarını ihlal ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'i uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal etmekten vazgeçmeye, Filistin halkının ekonomik haklarına saygı göstermeye, insani krizi hafifletmeye ve mali çöküşü önlemeye zorlamak için acilen harekete geçmeli." ifadesi yer aldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" olarak bilinen sürecin parçası olarak faaliyet gösteriyor. Bu mekanizmalar, Konsey'in belirli ülkelere veya tematik konulara ilişkin bağımsız bilgi toplama ve izleme görevini yürütüyor. Kurum bünyesinde olmayan uzmanlar, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

