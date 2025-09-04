BM Raportörü Albanese: İngiltere'nin İsrail desteği suç ortaklığı davasına dönüşebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İngiltere'nin İsrail'e karşı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda bu durumun İngiltere hakkında İsrail'in suç ortağı olması yönünde bir davaya dönüşebileceğini belirtti.

Albanese, Londra'da düzenlenen temsili Gazze Mahkemesi'nde (The Gaza Tribunal) yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze saldırılarında işbirliği yapan ülkeler hakkında Gazze Mahkemesi örneğinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, 'Filistin bugün bir suç mahallidir.' ifadesini kullandı ve üçüncü ülkelerin Filistin'de yaşananlara karşı sorumluluklarının bulunduğuna dikkat çekti.

Albanese, bu ihlallerin yalnızca insan hakları bağlamında kalmadığını, Filistinlilere yönelik baskının geniş ve sistematik olduğunu ve bunun soykırıma dönüştüğünü savundu. 'İsrail, yasa dışı bir işgali çok fazla ülkenin aktif desteği olmadan soykırıma çeviremezdi. İsrail'in Filistinlilere karşı on yıllardır yaptığı ihlaller çok açık. Bunların en kritiği ise Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının reddedilmesi.' ifadelerini kullandı.

Albanese, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkının başka ülkelerin yönlendirmesine ihtiyaç duymadan var olduğunu belirterek, 'Bu ihlallerin hepsi uluslararası hukukun ihlalidir. İngiltere de dahil tüm ülkeler buna göre davranma sorumluluğu var. Hepsinin Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirme sorumluluğu var.' dedi.

İngiltere'ye çağrı: İsrail'le tüm ilişkiler kesilmeli

Uluslararası toplumun bu sorumlulukları yerine getirmekte başarısız olduğunu ve İsrail'le ilişkileri normal şekilde sürdürdüğünü eleştiren Albanese, toprakların işgali, ilhakı ve ayrımcılık ihlallerinin yaşandığını hatırlattı. Uluslararası mahkemelerin üçüncü ülkelere İsrail'le ilişkileri normal şekilde devam ettirmeme çağrısı yaptığını belirtti.

Albanese, İsrail'in tüm topraklardaki altyapıyı Filistinlileri yerinden etmek üzere tasarladığına dikkat çekerek, 'İsrail'in ekonomik işgali, ekonomik soykırıma dönüştü. Bu durum, İngiltere gibi ülkelerin İsrail'le ekonomik ilişkilere, yatırımlara ve ticarete ara vermesini gerektiriyor. İsrail'le tüm ilişkiler kesilmeli. Uluslararası hukuka uygunluk bunu gerektirir.' dedi.

Ayrıca kurumlar, vakıflar ve kişilerin de İsrail'le ilişkilerini sona erdirmesi gerektiğini belirten Albanese, böylece soykırımı önlemenin ve soykırımda suç ortaklığı riskinin ortadan kaldırılabileceğini vurguladı. İngiltere'nin tam bir silah ambargosu uygulayarak uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye başlayabileceğini de söyledi.

Albanese, 'Devlet olarak İngiltere, sorumlulukları kapsamında topraklarındaki bazı kişilerin yakalanmasını sağlamalı. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı kapsamında yakalama kararı bulunan İsrailli yetkilileri yakalamalı. İsrail'le ilişkileri hala devam ettirmek kabul edilemez. İngiltere bu ilişkileri sürdürdükçe, dokunulmazlığı korumaya devam eder. Sadece uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeyi reddetmesi bile İngiltere hakkında İsrail'in suç olan eylemlerine katılma konusunda bir davaya dönüşebilir.' ifadelerini kullandı.

Temsili Gazze Mahkemesi ve oturumlar

Londra'da düzenlenen temsili Gazze Mahkemesi'nde, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen savaş suçlarında İngiltere'nin suç ortaklığı iddiaları ele alınıyor. Church House konferans salonunda düzenlenen iki günlük halka açık oturumlarda siyasetçi, gazeteci, uzman ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İngiltere'nin siyasi ve uluslararası hukuk bağlamındaki sorumluluklarına dair eleştirileri tartışıyor.

Oturumların başkanlığını, İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, Londra Queen Mary Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neve Gordon ve Kent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümünde görev yapan Filistinli akademisyen Shahd Hammouri yürütüyor.

Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal)

Geçen yıl başlatılan Gazze Mahkemesi girişimi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmayı amaçlıyor. Eski BM Filistin Özel Raportörü Richard Falk'un başkanlığını yaptığı bu mahkeme, UCM ve UAD gibi kurumların siyasi etkiler veya uzun süreçler nedeniyle ele alamadığı davaların hızlandırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Mahkeme, UCM ve UAD'a alternatif olmayı değil, bu kuruluşları desteklemeyi ve hukuki açıdan güvenilir sonuçlar üreterek küresel farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

