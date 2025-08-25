BM Raportörü Albanese'ten Gazze'de ölen gazetecileri anmayan meslektaşlarına tepki

Nasır Hastanesi saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için sert eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi saldırısında hayatını kaybeden meslektaşlarını anmayan gazetecilere tepki gösterdi.

Albanese, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda ölen bir gazetecinin kamerasının bulunduğu bir paylaşımı alıntıladı ve bu görüntü üzerinden eleştirisini dile getirdi.

Albanese paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu kamera, bir gün İsrail'in Gazze'deki soykırımının sayısız kurbanının anısına inşa edilen Soykırım Anıtı'nda sergilenmeli."

Raportör ayrıca, "Cesur Filistinli meslektaşlarının soykırımı belgelerken katledilmesine tepki göstermeyen tüm gazetecilere yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 5 gazeteci olduğu bildirildi. Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlenen hava saldırısında ölenler şunlar:

Hüsam el-Mısrı (Reuters Haber Ajansı foto muhabiri), Muhammed Selame (Al Jazeera kameramanı), Meryem Ebu Dekka (Independent Arabia ve AP dahil çeşitli kuruluşlarda görevli), Muaz Ebu Taha (NBC News) ve Ahmed Ebu Aziz.

Ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevası bölgesinde düzenlediği saldırılarda gazeteci Hasan Duvhan da yaşamını yitirdi.

Albanese'nin tepkisi, Gazze'deki sivil kayıplara ve gazetecilerin hedef alınmasına ilişkin uluslararası endişelerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.