BM Raportörü Mary Lawlor'dan Plevris'in STK Açıklamalarına Tepki

BM Özel Raportörü Mary Lawlor, Plevris'in STK Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris'in sivil toplum kuruluşlarına ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı açıkladı.

Lawlor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mültecilerin haklarının savunmalarına bir misilleme olarak çok sayıdaki sivil toplum kuruluşuna denetleme yapılacağına dair Yunanistan Göç (ve İltica) Bakanı (Thanos Plevris) tarafından yapılmış açıklamalara ilişkin rahatsız edici haberler alıyoruz."

Raportör, bakanlığın insan hakları savunucularını kısıtlamalar ve keyfi müdahalelerle hedef almak yerine desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Basın Yorumları ve Bakanın Açıklamaları

Yunan basınında yer alan yorumlara göre, Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının üç ay askıya alınması ve müracaatları reddedilenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin kararlara tepki gösteren 100'ün üzerinde STK bulunması, Plevris'i rahatsız etti.

Plevris, bir televizyon programında, iltica başvurusu askıya alınmış kişilerin hakkı için yargıya başvuruda bulunan sığınmacılara destek olan STK'ların kayıtlarının incelenmesini istediğini belirterek, "Göç ve İltica Bakanlığına kayıtlı, ama bakanlığa karşı gelen STK'lar olması beni şaşırtıyor ve tabii ki idari bir denetim olacaktır." demişti.