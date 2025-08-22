DOLAR
41 -0,15%
EURO
48,17 -1,01%
ALTIN
4.446,14 -1,2%
BITCOIN
4.788.202,78 -3,57%

BM Raportörü Mary Lawlor'dan Plevris'in STK Açıklamalarına Tepki

BM Raportörü Mary Lawlor, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris'in sivil toplum kuruluşlarına yönelik denetim açıklamalarına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:56
BM Raportörü Mary Lawlor'dan Plevris'in STK Açıklamalarına Tepki

BM Özel Raportörü Mary Lawlor, Plevris'in STK Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris'in sivil toplum kuruluşlarına ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı açıkladı.

Lawlor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mültecilerin haklarının savunmalarına bir misilleme olarak çok sayıdaki sivil toplum kuruluşuna denetleme yapılacağına dair Yunanistan Göç (ve İltica) Bakanı (Thanos Plevris) tarafından yapılmış açıklamalara ilişkin rahatsız edici haberler alıyoruz."

Raportör, bakanlığın insan hakları savunucularını kısıtlamalar ve keyfi müdahalelerle hedef almak yerine desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Basın Yorumları ve Bakanın Açıklamaları

Yunan basınında yer alan yorumlara göre, Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının üç ay askıya alınması ve müracaatları reddedilenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin kararlara tepki gösteren 100'ün üzerinde STK bulunması, Plevris'i rahatsız etti.

Plevris, bir televizyon programında, iltica başvurusu askıya alınmış kişilerin hakkı için yargıya başvuruda bulunan sığınmacılara destek olan STK'ların kayıtlarının incelenmesini istediğini belirterek, "Göç ve İltica Bakanlığına kayıtlı, ama bakanlığa karşı gelen STK'lar olması beni şaşırtıyor ve tabii ki idari bir denetim olacaktır." demişti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
Gizligider: Kuraklık Tehlikesi Çok Ciddi — Nevşehir İçme Suyu Projesiyle 2065'e Güvence

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası