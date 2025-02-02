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BM Raporu: Çad Gölü Havzası'ndaki Çatışmalar 6 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

Çad Gölü Havzası'ndaki çatışmalar, son bir yılda 6 milyon insanın yerinden edilmesine sebep oldu. Gıda güvenliği krizi ve iç göçle mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 00:17
BM Raporu: Çad Gölü Havzası'ndaki Çatışmalar 6 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

BM Raporu: Çad Gölü Havzası'ndaki Çatışmalar 6 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Çad Gölü Havzası bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle son bir yılda en az 6 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Nijerya Mukim Temsilcisi Koessan Francis yaptığı açıklamada, Ocak 2024 ile bir yıl önce arasında gerçekleşen olayların bu insanları etkilediğini belirtti.

Francis, 30 Aralık 2024 itibarıyla bölgede toplam 2,9 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunduğunu ve bunların 2,3 milyonunun Nijerya'da yer aldığını aktardı. Bölgedeki kırılgan nüfusun karşı karşıya kaldığı gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeye dikkat çeken Francis, "Çad Gölü bölgesinde 4,9 milyon insan gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya. Yıl başından bu yana 299 bin kişi ağır akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

Kadın ve kız çocuklarının gıda krizinden ve yoksulluktan orantısız şekilde etkilendiğini vurgulayan Francis, "Kadınlar ve kız çocukları, su veya odun toplarken, tarlalara ya da pazara giderken, tuvaletleri kullanırken ve hizmetlere erişim sağlarken sık sık saldırıya uğruyor" diye konuştu.

Koessan Francis, Çad Gölü Havzası'ndaki iç göçmenler ve mülteciler için kalıcı çözümlerin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin komşuları Kamerun, Çad ve Nijer üzerinde de saldırılar düzenledi ve Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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