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BM Raporu: İsrail'in Batı Şeria'daki Can Kaybı Rekoru

BM, Batı Şeria'da son 1 hafta içinde 30 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Çocukların da dahil olduğu bu kayıplar endişe verici.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:24
BM Raporu: İsrail'in Batı Şeria'daki Can Kaybı Rekoru

BM Raporu: 1 Haftada 30 Filistinli Öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail kuvvetlerinin sadece bir haftada aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. Bu kayıplar, Kasım 2023 itibarıyla bölgedeki en yüksek can kaybı sayısını oluşturuyor.

BM Sözcüsünden Açıklama

BM'nin sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında İsrail'in Batı Şeria'daki geniş çaplı operasyonlarının devam ettiğini belirtti. Dujarric, İsrail ordusunun ölümcül savaş taktikleri ve hava saldırıları kullandığını vurguladı.

Can Kaybı Rakamları ve Uluslararası Hukuk

Dujarric, 27 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen olaylarda, 7 çocuk dahil toplam 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. "İsrail güçleri uluslararası hukuk kurallarına uymalıdır" diyen Dujarric, ölümcül gücün yalnızca son çare olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

İnsani Kriz ve Hareket Kısıtlamaları

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de, İsrail kuvvetlerinin El Halil kentinde hareket serbestisini artırdığını ve bu durumun binlerce Filistinlinin temel hizmetlere ulaşmasını engellediğini bildirdi. 7 Ekim’den bu yana, Gazze Şeridi’nde yapılan saldırılar ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki gözaltı ve baskınlarda belirgin bir artış yaşanıyor.

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