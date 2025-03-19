BM Raporu: Rus ve Ukraynalı Askerler Savaş Suçu İşledi

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, Rus ve Ukraynalı askerlerin silahlı çatışma sırasında savaş suçu işlediğini belirten önemli bir rapor yayımladı. Raporda, "Silahlı çatışmanın her iki tarafının da insansız hava araçları kullanarak artık kendilerini savunamayacak durumda olan yaralı askerleri öldürdüğünü veya yaraladığını tespit ettik. Bu, bir savaş suçudur." ifadesine yer verildi.

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Ciddi İhlaller

Raporda, Rus askerlerinin, Şubat 2022'den itibaren devam eden savaş kapsamında sivil nüfusa karşı "yaygın ve sistematik bir şekilde" zorla kaybetmelerin insanlığa karşı suç teşkil ettiği kaydedildi. Rus yetkililerin, kontrol altına aldıkları bölgelerde çok sayıda sivili gözaltına aldığına dikkat çekildi. Gözaltına alınanlar arasında askeri hedefler olarak görülen kişiler, memurlar ve gazeteciler de bulunuyor.

İşkence ve Cinsel Şiddet İddiaları

Rapora göre, gözaltına alınan Ukraynalılar, işkence ve cinsel şiddete maruz kaldı. "Birçok kişi aylardır veya yıllardır kayıp. Bazıları hayatını kaybetti. Çoğunun kaderi ve nerede olduğu bilinmiyor ve aileleri belirsizlik içinde. Silahlı çatışmanın her iki tarafının da yaralı askerleri hedef aldı. Bu bir savaş suçudur," şeklinde vurgulandı.

Hesap Verebilirliğin Önemi

Rapor, her iki tarafın insan hakları ihlallerine dikkat çekerken, barış süreçlerinin sürdürülebilirliği için hesap verebilirliğin önemine işaret etti. Savaşın mağdurlarının yaşadığı ciddi ihlallerin ele alınması gerektiği vurgulanıyor.