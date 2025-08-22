BM: Suriye'de İnsani Yardım Ciddi Ölçüde Yetersiz Fonlanıyor

Adam Abdelmoula uyardı — Süveyda ziyaretinde insani krizin boyutu ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, Suriye'deki insani yardım müdahalesinin finansmanında ciddi boşluklar olduğunu açıkladı.

Abdelmoula, 'Ne yazık ki Suriye'deki insani yardım müdahalesi ciddi şekilde yetersiz fonlanmakta. 2025 yılı için gereken 3 milyar doların yalnızca yüzde 13'üne ulaşıldı.' dedi.

Bu hafta Süveyda kentini ziyaret eden BM heyetine başkanlık ettiğini belirten Abdelmoula, ziyaret sırasında yerel halk, yerinden edilmiş aileler, yerel yetkililer, doktorlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüklerini bildirdi.

Gördükleri ve duyduklarının son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Abdelmoula, 'Süveyda, Dera ve Şam kırsalında yaklaşık 18 bin kişi yerinden edilmiş durumda ve bu insanlar sığınacak yer arıyor. Aileler azalan gıda stoklarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Çok az sayıda dükkan açık ve mevcut olan az miktardaki yiyecek de yüksek fiyatlara satılıyor.' ifadelerini kullandı.

Abdelmoula, Süveyda genelinde ciddi ilaç sıkıntısı ve yakıtın neredeyse yok denecek kadar az olduğunu da dile getirdi.

BM ve insani yardım ortaklarının koşullar elverdiği ölçüde müdahalede bulunduğunu aktaran Abdelmoula, 'Suriye Arap Kızılayı ile koordinasyon halinde, BM ve insani yardım ortakları bugüne kadar 12 yardım konvoyu göndererek çok çeşitli hayat kurtarıcı yardımlar ulaştırmıştır. Her ay 300 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırılıyor. Hala çok daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır.' dedi.

Abdelmoula, insani yardımın kritik önemde olduğunu, ancak ticari erişimin tam olarak sağlanması ve ticaret yollarının yeniden açılmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Misyona verdiği destek ve kolaylaştırıcılık için Suriye hükümetine teşekkür eden Abdelmoula, hükümetin insani yardım erişimini kolaylaştırarak müdahalelerin genişletilmesini sağlamaya yönelik adımlarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Son olarak Abdelmoula, 'Bağışçıları, insani yardım ortaklarının yeterli şekilde müdahale edebilmeleri için desteklerini artırmaya çağırıyoruz. BM, ihtiyaç sahibi tüm topluluklara insani yardımın sürdürülebilir ve ilkeli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya kararlı.' ifadelerini kullandı.