BM: Suriye'de Şiddet Azaldı, Çatışma Riski Sürüyor

BM: Suriye'de şiddet azalsa da çatışma riski sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BMGK'da yaptığı konuşmada, Suriye'de geçen ay varılan ateşkesten sonra şiddetin büyük ölçüde azaldığını ancak yeni çatışma riskinin devam ettiğini vurguladı.

Pedersen'in uyarıları

Pedersen, 19 Temmuz'da Süveyda bölgesinde varılan ateşkesten sonra şiddetin gerilediğini belirterek: "Ateşkesin ardından şiddet büyük ölçüde azalmış olsa da yeni bir çatışma tehdidi her zaman mevcut. Tıpkı Suriye'nin egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden siyasi merkezkaç güçler gibi." dedi.

Pedersen, Süveyda sınırlarında halen tehlikeli düşmanlıklar görüldüğünü ve "Güven inşa etmek de dahil olmak üzere daha somut ve bağlayıcı önlemler alınmadığı sürece ateşkes kırılgan kalma riski taşıyor." uyarısında bulundu.

İsrail saldırıları ve güneybatı operasyonları

Temsilci, İsrail'in Suriye’ye yönelik hava saldırıları'nın son ateşkesten sonra azaldığını, ancak güneybatı Suriye'de kara operasyonlarının sürdüğünü söyledi ve "Bu tür eylemler kabul edilemez. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi konusunda ısrarcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kuzeydoğu ve Halep

Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelere de değinerek, bu ay Halep vilayetinde geçici güvenlik güçleri ile SDG adıyla anılan PKK/YPG arasında şiddet artışları gördüklerini belirtti. Taraflara, 10 Mart anlaşmasında belirlenen hedefler doğrultusunda acil ve somut ilerleme için görüşme çağrısında bulundu.

İnsani kriz sürüyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, toplantıda ülkenin insani krizinin devam ettiğini, Suriye genelinde 16 milyon Suriyeli'nin hala insani desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı: "Öncelikle Süveyda'daki durumun da bize hatırlattığı gibi ülkede insani kriz henüz bitmedi."

Fletcher, ateşkese rağmen Süveyda, Dera, Şam kırsalı ve ötesinde 185 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti ve "Genel durum vahim. Acil gıda, sağlık, barınma, temiz su, yakıt, su ve elektrik altyapısının onarımı ve eğitimin sağlanmasını sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

BM'nin her ay 3,5 milyon kişiye ulaştığını aktaran Fletcher, sınır ötesi insani yardımların sürdürülmesi için Türkiye ile yapılan anlaşmalara işaret etti. 2025 için başlatılan yardım çağrılarının ise yalnızca yüzde 14'ünün finanse edildiğini vurguladı ve daha fazla fon ile uzun vadeli kalkınma desteği gerektiğini kaydetti.