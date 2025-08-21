DOLAR
40,94 0%
EURO
47,66 0,2%
ALTIN
4.398,88 0,14%
BITCOIN
4.622.000,43 1,28%

BM: Suriye'de Şiddet Azaldı, Çatışma Riski Sürüyor

Pedersen, Süveyda ateşkesinin şiddeti azalttığını ancak yeni çatışma tehdidinin sürdüğünü; Fletcher ise 16 milyon Suriyelinin insani desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:47
BM: Suriye'de Şiddet Azaldı, Çatışma Riski Sürüyor

BM: Suriye'de şiddet azalsa da çatışma riski sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BMGK'da yaptığı konuşmada, Suriye'de geçen ay varılan ateşkesten sonra şiddetin büyük ölçüde azaldığını ancak yeni çatışma riskinin devam ettiğini vurguladı.

Pedersen'in uyarıları

Pedersen, 19 Temmuz'da Süveyda bölgesinde varılan ateşkesten sonra şiddetin gerilediğini belirterek: "Ateşkesin ardından şiddet büyük ölçüde azalmış olsa da yeni bir çatışma tehdidi her zaman mevcut. Tıpkı Suriye'nin egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden siyasi merkezkaç güçler gibi." dedi.

Pedersen, Süveyda sınırlarında halen tehlikeli düşmanlıklar görüldüğünü ve "Güven inşa etmek de dahil olmak üzere daha somut ve bağlayıcı önlemler alınmadığı sürece ateşkes kırılgan kalma riski taşıyor." uyarısında bulundu.

İsrail saldırıları ve güneybatı operasyonları

Temsilci, İsrail'in Suriye’ye yönelik hava saldırıları'nın son ateşkesten sonra azaldığını, ancak güneybatı Suriye'de kara operasyonlarının sürdüğünü söyledi ve "Bu tür eylemler kabul edilemez. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi konusunda ısrarcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kuzeydoğu ve Halep

Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelere de değinerek, bu ay Halep vilayetinde geçici güvenlik güçleri ile SDG adıyla anılan PKK/YPG arasında şiddet artışları gördüklerini belirtti. Taraflara, 10 Mart anlaşmasında belirlenen hedefler doğrultusunda acil ve somut ilerleme için görüşme çağrısında bulundu.

İnsani kriz sürüyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, toplantıda ülkenin insani krizinin devam ettiğini, Suriye genelinde 16 milyon Suriyeli'nin hala insani desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı: "Öncelikle Süveyda'daki durumun da bize hatırlattığı gibi ülkede insani kriz henüz bitmedi."

Fletcher, ateşkese rağmen Süveyda, Dera, Şam kırsalı ve ötesinde 185 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti ve "Genel durum vahim. Acil gıda, sağlık, barınma, temiz su, yakıt, su ve elektrik altyapısının onarımı ve eğitimin sağlanmasını sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

BM'nin her ay 3,5 milyon kişiye ulaştığını aktaran Fletcher, sınır ötesi insani yardımların sürdürülmesi için Türkiye ile yapılan anlaşmalara işaret etti. 2025 için başlatılan yardım çağrılarının ise yalnızca yüzde 14'ünün finanse edildiğini vurguladı ve daha fazla fon ile uzun vadeli kalkınma desteği gerektiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İl Yaşlılık Çalıştayı Tamamlandı: 78 İlde 2. Yaşlılık Şurası İçin Adım
2
Arap Birliği, Lübnan'da "Silahların Devlet Tekeli" Kararını Destekliyor
3
İngiltere ve 21 Ortak, İsrail'in E1 Projesi Onayını Kınadı
4
Samsun Çarşamba'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
5
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
6
Duran ve Akarca Görüşmesi: İletişim Başkanlığı'ndan İşbirliği Vurgusu
7
İngiltere, 'E1 Projesi' Onayı Sonrası İsrail'in Londra Büyükelçisini Çağırdı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım