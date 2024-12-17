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BM, Suriye Halkını Destekleme Zamanının Geldiğini Açıkladı

BM, Suriye'deki durumu iyileştirmek için dünya ülkelerini Suriye halkını desteklemeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:53
BM, Suriye Halkını Destekleme Zamanının Geldiğini Açıkladı

BM: Şimdi Suriye Halkını Destekleme Zamanı

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın Suriyelileri yüzüstü bıraktığına dikkat çekerek, bu hatayı telafi etmek ve daha barışçıl bir gelecek umudu için şimdi Suriye halkını desteklemek gerektiğini bildirdi.

Suriye'deki Gelişmeler Gözden Geçirildi

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Suriye'deki gelişmeler ele alındı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'den bağlanarak üye ülkelere bilgi verdi. Değişim sürecinin ardından insani yardım durumunda bazı aksamalar yaşandığını ifade eden Fletcher, mevcut durumun istikrara kavuşmaya başladığını belirtti.

İnsani Kriz Devam Ediyor

Fletcher, son üç haftadır Suriye'deki gelişmelerin dramatik bir hızla ilerlediğini vurgulayarak, insani krizin hala ciddiyetini koruduğunu belirtti. Yollar, pazarlar ve sağlık tesislerinin yeniden açılmaya başladığını, eğitimin de tekrar normale döndüğünü aktardı.

İnsani Yardım Operasyonlarının Önemi

BM'nin insani yardım müdahalesinin yeni duruma göre uyarlanması gerektiğine dikkat çeken Fletcher, bu kapsamda çalışmalara hız vereceklerini ve Halep ve İdlib'i ziyaret edeceğini duyurdu. Ayrıca, önümüzdeki üç ay için gerekli finansmanla ilgili değerlendirme yayımlayacaklarını belirtti.

Güvenceler Alındı

Yapılan görüşmeler sonucunda, insani yardım çalışanlarının vize alması, çalışma izinlerinin kolaylaştırılması ve sivil toplum kuruluşlarının kayıt süreçlerinin basitleştirilmesi konusunda taahhütler aldıklarını ifade eden Fletcher, “İnsani yardım operasyonlarının korunacağı ve saygı gösterileceği” konusunda da güvenceler aldıklarını belirtti.

Uluslararası Toplumdan Talep Edilenler

Fletcher, Suriye'deki durumu iyileştirmek için uluslararası toplum ve BMGK'den somut talepleri olduğunu kaydetti. Bunlar arasında, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiği ve sivillerin özellikle korunması gerektiği vurgusu öne çıktı. Ayrıca, daha fazla finansmana ihtiyaç duyulduğunu da altını çizdi.

Türkiye'ye Ziyaret

Fletcher, Suriye'deki çalışmalarının ardından Türkiye'ye gideceğini belirterek, “Türkiye'nin yıllardır sınır ötesi insani operasyonlara sağladığı kolaylık, adeta bir hayat damarı olmuştur.” ifadesini kullandı. Lübnan ve Ürdün'deki yetkililerle de görüşeceğini açıklayan Fletcher, bu ülkelerin Suriyeli mültecilere cömert ev sahipliği yaptığını belirtti.

Fletcher, dünyayı Suriye halkını desteklemeye çağırarak, “Şimdi, BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi, bu hatayı telafi etmek için tarihi bir fırsat var. Bu fırsat değerlendirilmelidir.” şeklinde konuştu.

“Şimdi Suriye halkını destekleme zamanı.” dedi.

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