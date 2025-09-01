DOLAR
BM Uyarısı: Pakistan'da Sel Felaketi Daha Fazla Aileyi Etkileyecek

BM, Pakistan'daki sel felaketinin yayılacağını; çiftçilerin aylarca ürün alamayabileceğini ve milyonlarca kişinin etkilenebileceğini uyardı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:31
BM'den erken uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'daki sellerin henüz başladığını ve gelecek haftalarda daha yoğun yağış beklendiğini bildirdi. BM Pakistan'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada sel sularının ülkenin güneyine doğru ilerlemesiyle daha fazla ailenin yerinden edilebileceği ve yıkıma yol açabileceği vurgulandı.

BM Pakistan İnsani Yardım Koordinatörü Mo Yahya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, normal değil ancak yeni normal haline geliyor." ifadelerini kullandı. Yahya, iklim değişikliğinin tetiklediği muson yağmurlarının Pakistan genelinde halka korku ve yıkım getirdiğini belirtti.

Çiftçiler ve tarım üzerindeki etkiler

Yahya paylaşımında sular altında kalan pirinç tarlasının görüntüsüne yer vererek, çiftçilerin bir sonraki ekim sezonuna kadar aylarca ürün ve gelir elde edememe riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Etkilenen bölgeler ve kayıplar

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA), 23-31 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen sellerde 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Ayrıca açıklamada, kurtarma ekiplerinin 760 bin kişi ve 516 bin hayvanı tahliye ederek güvenli bölgelere taşıdığı belirtildi.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb afeti "Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" olarak nitelendirdi ve su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini ifade etti.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişinin, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BM, önümüzdeki haftalarda yağışların artma ihtimaline dikkat çekerek, selin daha fazla aileyi yerinden edebileceği ve uzun süreli yıkıma yol açabileceği uyarısını sürdürüyor.

