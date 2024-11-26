BM Üyesi 117 Ülkeden İnsani Yardım Çalışanları İçin Koruma Çağrısı

BM Üyesi 117 Ülkeden Kritik Çıkış

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 117 ülke, çatışmalarda insani yardım çalışanlarının ve BM personelinin korunması konusunda önemli bir çağrıda bulundu. İsviçre’nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, bu konudaki açıklamaları gerçekleştirerek durumu gündeme taşıdı.

Basın Toplantısı ve Sembolik Sandalyeler

Açıklama öncesinde yapılan basın toplantısında, 14 sandalye sergilenerek, üstünde "Savaşın da sınırları var" mesajıyla dikkat çekildi. Baeriswyl, bu sandalyelerin 75 yıl önce İsviçre tarafından hediye edildiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışı koruma görevini simgelediğini ifade etti.

Artan İnsani Yardım İhtiyaçları ve Şiddet Olayları

Baeriswyl, dünya genelinde 120'den fazla çatışma bulunduğuna dikkat çekerek, insani yardım ihtiyaçlarının hızla arttığını vurguladı. Ne yazık ki, 2023 yılında 500 insani yardım çalışanı farklı şekillerde öldürülmüş, yaralanmış, gözaltına alınmış ya da kaçırılmıştır.

Tehlikeli Bölgeler

Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria’nın, bu yıl içerisinde 150 insani yardım çalışanının öldürüldüğü en tehlikeli bölgeler olduğuna dikkat çeken Baeriswyl, Sudan, Ukrayna, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan’ın da benzer şekilde yüksek kayıplara sahne olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası Yükümlülükler ve Güvenlik İhtiyacı

116 ülke olarak yapılan talepler arasında, insani yardım görevlilerine saygı gösterilmesi, tüm sivillere insani erişimin sağlanması ve uluslararası hukukun ihlaline karşı sorumluluk alınması yer alıyor. Baeriswyl, sivillerin ve onlara yardım edenlerin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.