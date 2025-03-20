BM Uzmanlarından Mahmud Halil İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

BM uzmanları, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması için ABD'ye çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:32
BM Uzmanlarından Mahmud Halil İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ABD'de Filistin yanlısı gösterilere öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in bir an evvel serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan resmi açıklamada, 9 BM uzmanı tarafından Halil'in tutuklanmasına ilişkin yapılan çağrıya yer verildi. Açıklamada, ABD'nin öğrenci aktivizmi ve Filistin yanlısı görüşlere yönelik uyguladığı baskının tehlikeli bir artış gösterdiğine dikkat çekildi. "Filistinli sivillerle dayanışma içinde olmak ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç saldırılarına yardım eden şirketlerden yatırımlarını geri çekmelerini talep etmek ne terörizm ne de antisemitizmdir" ifadelerine yer verildi.

BM uzmanları, ABD hükümetinden Halil'in derhal serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada, "ABD, Filistin haklarını destekleyen öğrencilerin toplanma hakkına saygı göstermelidir. Hiç kimse, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını barışçıl bir şekilde protesto ettiği için cezalandırılmamalıdır" denildi.

Halil'in Tutuklanma Süreci

Filistinli aktivist Mahmud Halil, Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden ve aynı üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan bir isim. Halil, 3 Mart tarihinde eşiyle birlikte evine giderken gözaltına alındı. Avukatı Amy Greer, Halil'in ABD'de "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak bulunduğuna ve eşinin ABD'li olmasına rağmen, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtti.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerindeki mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadelerini kullandı. Ancak Halil'in avukatlarının mahkemeye başvurması sonrası biri yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koydu.

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