BM: Yaklaşık 850 Bin Suriyeli Mülteci Komşu Ülkelerden Geri Döndü

BM, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 850 bin Suriyelinin komşu ülkelerden ülkeye döndüğünü; sayının yakında 1 milyona ulaşabileceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:26
Kelly Clements Şam'da Associated Press'e konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, Suriye'de 14 yıl devam eden çatışmalar nedeniyle komşu ülkelerde yaşayan yaklaşık 850 bin mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Clements, Şam'da Associated Press'e yaptığı açıklamada, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan dönüşlere ilişkin bilgi verdi ve rejimin devrilmesinden bu yana yaklaşık 850 bin Suriyelinin komşu ülkelerden geri döndüğünü belirtti.

Clements, dönüş sayılarına ilişkin, "Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek." dedi ve bu sayının gelecek haftalarda 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Yerlerinden edilen Suriyelilerin geri dönme kararında çeşitli etkenlerin rol oynadığını vurgulayan Clements, "Dinamik bir dönem yaşanıyor. Bu, son 14 yılda gördüğümüz en büyük yerinden edilmeye potansiyel çözümler bulunabileceğimiz bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.

Clements, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde temmuz ayında yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 190 bin kişinin yerlerinden edildiğini, olayın ardından bölgeye 21 yardım konvoyu gönderildiğini aktardı.

Haftalarca kapalı kalan Şam-Süveyda otoyolunun yeniden açıldığını belirten Clements, bu gelişmenin bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılmasını sağlayacağını vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise haziranda, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke içinde ve dışındaki 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin evlerine döndüğünü bildirmişti.

