DOLAR
35,35 -0,08%
EURO
36,71 0,16%
ALTIN
2.972,66 -0,35%
BITCOIN
3.385.272,74 -1,24%

BM Yetkilisi: Gazze'nin Kuzeyine 140 Ulaşım Denemesi, İsrail Reddetti

Son iki ayda Gazze'nin kuzeyine ulaşmak için 140 kez başvuru yapıldı. İsrail, tüm talepleri red etti. İnsanlık durumu ciddi şekilde tehlikede.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:51
BM Yetkilisi: Gazze'nin Kuzeyine 140 Ulaşım Denemesi, İsrail Reddetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani kriz ile ilgili olarak çarpıcı bir açıklama yaptı. OCHA'nın kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşmak için son iki ayda 140 kez başvuruda bulunduklarını ancak İsrail yönetiminin tüm başvuruları reddettiğini duyurdu.

Whittall, 6 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun yoğun kara saldırılarına maruz kalan Cibaliya bölgesindeki durumu eleştirdi. OCHA'nın sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı bilgilerde, Cibaliya'daki Filistinli ailelerin 2 aydır kuşatma altında olduğu belirtildi.

Bu süreçte, hastanelerin vurulması, sağlık çalışanlarının hayatını kaybetmesi gibi trajik olaylar yaşandığını aktaran Whittall, "Gazze'nin kuzeyine ulaşmak için 140'tan fazla kez uğraştık, ancak tüm başvurularımız engellendi" şeklinde konuştu.

İnsan Hayatı Tehlikede

Whittall, Gazze'nin kuzeyinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin bulunduğu Gazze kenti çevresindeki koşulların son derece zorlu olduğunu vurguladı. Yeterli su kaynaklarının olmaması, atıkların yığıldığı ve kanalizasyon sularının sokaklara aktığı ortamda, "En temel ihtiyaçların karşılanması adına yeterli yardım sağlama kapasitemiz yok. Gazze'de insan hayatı yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Göç Politikasına Dikkat

İsrail ordusunun 6 Ekim'de başlattığı kara saldırısının, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik "generallerin planı" olarak adlandırılan bir stratejinin parçası olduğu kaydedildi. Bu planın, belirli bölgelerdeki Filistinlilerin tahliyesini ve bölgenin tamamen kuşatılmasını öngördüğü bildiriliyor.

Avichay Adraee, saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belirli bölgelerdeki Filistinlilere boşaltma uyarısı yaparak harita paylaştı. Adraee, Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesi'ne gitmeye çağırdı.

General Giora Eiland'ın başkanlığındaki planın detayları, bölgedeki Filistinlilere "ölüm ya da teslim olma" tercihinin dayatılmasının yanı sıra, bölgede kalmayı seçenlerin düşman olarak nitelendirilmesini de içermektedir. Bu durum, Gazze'nin insani durumu açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak
2
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti
3
SETA Panelinde 2024 Türk Dış Politikası ve 2025 Beklentileri Ele Alındı
4
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı
5
Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti
6
Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor
7
Antalya'da Üst Geçidin Altında Ceset Bulundu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler