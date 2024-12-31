BM Yetkilisi: Gazze'nin Kuzeyine 140 Ulaşım Denemesi, İsrail Reddetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani kriz ile ilgili olarak çarpıcı bir açıklama yaptı. OCHA'nın kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşmak için son iki ayda 140 kez başvuruda bulunduklarını ancak İsrail yönetiminin tüm başvuruları reddettiğini duyurdu.

Whittall, 6 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun yoğun kara saldırılarına maruz kalan Cibaliya bölgesindeki durumu eleştirdi. OCHA'nın sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı bilgilerde, Cibaliya'daki Filistinli ailelerin 2 aydır kuşatma altında olduğu belirtildi.

Bu süreçte, hastanelerin vurulması, sağlık çalışanlarının hayatını kaybetmesi gibi trajik olaylar yaşandığını aktaran Whittall, "Gazze'nin kuzeyine ulaşmak için 140'tan fazla kez uğraştık, ancak tüm başvurularımız engellendi" şeklinde konuştu.

İnsan Hayatı Tehlikede

Whittall, Gazze'nin kuzeyinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin bulunduğu Gazze kenti çevresindeki koşulların son derece zorlu olduğunu vurguladı. Yeterli su kaynaklarının olmaması, atıkların yığıldığı ve kanalizasyon sularının sokaklara aktığı ortamda, "En temel ihtiyaçların karşılanması adına yeterli yardım sağlama kapasitemiz yok. Gazze'de insan hayatı yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Göç Politikasına Dikkat

İsrail ordusunun 6 Ekim'de başlattığı kara saldırısının, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik "generallerin planı" olarak adlandırılan bir stratejinin parçası olduğu kaydedildi. Bu planın, belirli bölgelerdeki Filistinlilerin tahliyesini ve bölgenin tamamen kuşatılmasını öngördüğü bildiriliyor.

Avichay Adraee, saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belirli bölgelerdeki Filistinlilere boşaltma uyarısı yaparak harita paylaştı. Adraee, Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesi'ne gitmeye çağırdı.

General Giora Eiland'ın başkanlığındaki planın detayları, bölgedeki Filistinlilere "ölüm ya da teslim olma" tercihinin dayatılmasının yanı sıra, bölgede kalmayı seçenlerin düşman olarak nitelendirilmesini de içermektedir. Bu durum, Gazze'nin insani durumu açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.