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BM Yetkilisinden Gazze'deki Yıkıma Dikkat Çeken Paylaşım

UNRWA'ya bağlı bir yetkili, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 19:34
BM Yetkilisinden Gazze'deki Yıkıma Dikkat Çeken Paylaşım

BM Yetkilisi Gazze'deki Yıkımı Gözler Önüne Sermekte

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kıdemli iletişim görevlisi Louise Wateridge, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze kentinde yaşanan yıkımı belgeleyen etkileyici görüntüler paylaştı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Louise, sosyal medya hesapları üzerinden Gazze'de kaydettiği kısa bir video klip yayımladı. Videoda şehirde neredeyse hedef alınmamış bir yapı kalmadığı açıkça görülebiliyor. Saldırılar sonucunda sokaklar molozlarla dolup taşarken, hayata dair hiçbir iz göze çarpmıyor.

Yıkım ve Kaybolan Hayatlar

Louise, paylaştığı görüntünün yanı sıra yazdığı mesajda, bölgede tamamen yıkılmamış ya da hedef alınmamış bir bina bulmanın zor olduğunu ifade etti. Yıkımın boyutları hakkında şunları belirtti: "Yüz binlerce ev ve hayat yok edildi. Çocukların, annelerin, babaların hatta ailelerin hikayeleri molozlar altında gömülü. Şehirler, artık mezarlık."

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