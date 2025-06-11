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Bodrum'a 2 Bin 572 Yolcu Taşıyan 'Resilient Lady' Kruvaziyeri Geldi

Bodrum, 2 bin 572 yolcu taşıyan 'Resilient Lady' kruvaziyerini ağırladı, turistler tarihi alanları ve çarşıyı gezdi.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:48
Bodrum'a 2 Bin 572 Yolcu Taşıyan 'Resilient Lady' Kruvaziyeri Geldi

Bodrum'a Gelen 'Resilient Lady' Kruvaziyeri

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, 2 bin 572 yolcusuyla birlikte 'Resilient Lady' isimli kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Rodos Limanı'ndan hareket eden 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştı.

Yolcuların Bodrum Turu

Gemide bulunan 2 bin 572 yolcunun çoğunluğunu ABD'li turistler oluştururken, 1172 kişilik personel de gemide hizmet verdi. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum limanından ayrılarak şehri keşfetmeye başladı.

Bazı turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıyı ziyaret ederken, bir kısmı da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları gezmeyi tercih etti.

Gemi Mikonos'a Hareket Edecek

'Resilient Lady' akşam saatlerinde yönünü Mikonos Limanı'na çevirecek. Bu ziyaret, Bodrum'un kruvaziyer turizmi açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 572 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine...

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 572 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 572 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine...

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 572 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

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