Bodrum’a Evrima Kruvaziyeriyle 254 Turist Geldi

Bodrum’a 'Evrima' Kruvaziyeri ile Gelen 254 Yolcu

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 'Evrima' isimli kruvaziyerle 254 yeni turisti ağırladı. Patmos Limanı'ndan hareket eden Malta bayraklı 190 metrelik gemi, Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na yanaştı.

Yolcular Bodrum'da Neler Yaptı?

Geminin güvertesinde, çoğunluğu ABD vatandaşı 254 yolcu ve 260 personel yer aldı. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, turistler Bodrum'un güzel sahillerinde yürüyüş yaparak Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdiler. Ayrıca çarşıda alışveriş yapma fırsatı buldular. Bir kısmı ise tarihi mekanları ziyaret ederek Bulunduğu yerin kültürel zenginliklerini keşfetti.

Evrima, Rodos Limanı’na Hareket Edecek

'Evrima', Bodrum'daki günübirlik ziyaretinin ardından gece saatlerinde Rodos Limanı'na doğru yola çıkacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" isimli kruvaziyerle 254 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" isimli kruvaziyerle 254 yolcu geldi.