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Bodrum Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığıyla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 00:00
Bodrum Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair ihbar alındı. Bunun üzerine, bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan botta, 8'i çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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