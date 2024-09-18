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Bodrum Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik, 51 düzensiz göçmeni kurtararak İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:42
Bodrum Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Muğla iline bağlı Bodrum ilçesi açıklarında, 51 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye yönlendirilen ekiplerin başarılı bir operasyona imza attığı belirtildi.

Yardım Talebi ve Kurtarma Süreci

Yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve fiber teknelere yerleştirilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi aldı. Yapılan çalışmalarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmiş olan 19'u çocuk toplam 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeni ile sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olay, uluslararası göçmen kaçakçılığı sorununa dikkat çekerek, kurtarma operasyonlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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