Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 2025'te 187 bin 331 Arama Aldı — Taleplerin %87'si Sonuçlandı

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:51
Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 2025 faaliyet raporu açıklandı

Çağrı sayıları, çözüm oranları ve saha çalışmalarında dikkat çeken veriler

Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi ve Saha Çözüm ekipleri, 2025 boyunca yürüttükleri çalışmalarla binlerce vatandaşa ulaştı, talepleri kayda alıp ilgili birimlere iletti.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, 2025 yılında da vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere aktardı. Belediyenin sorumluluğunda olmayan konular ise kayıt altına alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurumlarına yönlendirildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı içinde Çağrı Merkezi'ni 187 bin 331 vatandaş aradı ve merkez toplamda 4 bin 500 saatin üzerinde görüşme gerçekleştirdi. Bu süreçte 55 bin 792 talep alınırken, bu taleplerin yüzde 87'si sonuçlandırıldı.

İletişim kanallarına göre çözüm oranları şu şekilde kaydedildi: web sitesi ve e-posta üzerinden alınan 3 bin 425 talebin yüzde 82'si, WhatsApp hattı üzerinden gelen 11 bin 791 talebin yüzde 85'i çözüme kavuşturuldu. Ayrıca, 22 Mayıs itibarıyla hizmete giren yapay zeka destekli iletişim araçları üzerinden iletilen 784 talebin yüzde 94'ü çözüme ulaştırıldı.

Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri de kent genelinde yüz yüze iletişimle talepleri topladı ve ilgili birimlere iletip takibini sağladı. Ekiplerin saha çalışmalarında ulaştığı kişiler şöyle:

Esnaf ziyaretlerinde 3 bin 350 kişi, pazar yerlerinde 1 bin 530 kişi, engelli vatandaş ziyaretlerinde 245 kişi ve 75 yaş üstü ziyaretlerde 825 kişi ile görüşüldü.

Belediye, aktarılan talep, öneri ve şikâyetlerin ilgili müdürlükler ve kamu kurumlarına iletildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi. Belediye ekipleri, 2026 yılında da çalışmalarını titizlikle sürdürecek.

