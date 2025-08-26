Bodrum'da 10 Metrelik Ahşap Tekne Torba Koyu'nda Battı
Sintine arızası ve fırtına nedeniyle tekne hızla su aldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirli bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam sintine pompasındaki arızaya bağlı olarak su almaya başladı.
Fırtınanın etkisiyle hızla su alan tekne kısa sürede battı; teknenin üst kısmı su yüzeyinde kaldı.
Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Olayı izleyen tatil yapan yerli ve yabancı turistler tekneyi fotoğrafladı.
