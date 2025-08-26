DOLAR
Bodrum'da 10 Metrelik Ahşap Tekne Torba Koyu'nda Battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Koyu'nda sintine pompası arızası ve fırtına nedeniyle yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı; kurtarma çalışmaları başlatılacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:43
Bodrum'da 10 Metrelik Ahşap Tekne Torba Koyu'nda Battı

Bodrum'da 10 Metrelik Ahşap Tekne Torba Koyu'nda Battı

Sintine arızası ve fırtına nedeniyle tekne hızla su aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirli bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam sintine pompasındaki arızaya bağlı olarak su almaya başladı.

Fırtınanın etkisiyle hızla su alan tekne kısa sürede battı; teknenin üst kısmı su yüzeyinde kaldı.

Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Olayı izleyen tatil yapan yerli ve yabancı turistler tekneyi fotoğrafladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Koyu'nda demirli yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Koyu'nda demirli yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, sintine pompasındaki arıza nedeniyle su alarak battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Koyu'nda demirli yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne...

