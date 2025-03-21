Bodrum'da 21 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:29
Bodrum'da 21 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da 21 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Sahip Hükümlü Ele Geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ç. (45), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, F.Ç. isimli şahsın ilçede bulunduğu belirlendi. Özellikle "Türk vatandaşı veya yabancıların yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" ve "kasten yaralama" suçlarından 21 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlünün yakalanması için gerekli önlemler alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mumcular Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla F.Ç.'yi yakaladı. İşlemleri tamamlanmasının ardından firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

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