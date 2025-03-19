Bodrum'da 3 Araçlı Kaza: 2 Yaralı

Bodrum'da meydana gelen kazada 3 araç karıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:47
Bodrum'da 3 Araçlı Kaza: 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Milas-Bodrum kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada 3 araç birbirine çarparak büyük hasar gördü.

Olay, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 72 ABC 343 plakalı otomobilin karşı şeride geçmesiyle başladı. Bu otomobil, önce bir taksi ve ardından bir hafif ticari araca çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıktığı ve takla atarak karşı şeride geçtiği anlar net bir şekilde yer alıyor.

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