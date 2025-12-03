Bodrum'da 3 Aralık’ta 'Engelleri Kaldıran' Farkındalık

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde toplumsal katılım ve eğitim vurgulandı; konuşmalar, gösteriler ve atölye çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:43
Bodrum'da 3 Aralık’ta 'Engelleri Kaldıran' Farkındalık

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelleri Kaldıran' Farkındalık Programı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık programında, engelli bireylerin toplumsal hayattaki yeri ve desteklenmesinin önemi ön plana çıkarıldı. Etkinlik, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlköğretim Okulu içindeki Mehmet Efe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılım ve resmi temsilciler

Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Özsert ile Tanju Aksu, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural yaptı.

Cengiz Vural konuşmasında, "Engellerin sadece fiziksel değil, toplumdaki önyargılar ve eksik bilgilendirmeler olduğunu hatırlamak önemlidir. Her bireyin yetenekleri, hayalleri ve potansiyelleri vardır" ifadelerine yer verdi ve özel eğitim öğrencilerinin azim, sabır ve başarısının örnek olduğunu vurguladı.

Kaymakam Sırmalı: Engelli bireyler toplumun bir parçası

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, günün anlam ve önemine değinerek, "Onurlu yaşam mücadeleleriyle bizlere örnek olan tüm engelli kardeşlerimin gününü kutluyorum. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi engelli kardeşlerimize verdikleri destekle değerlendirilmektedir" dedi. Sırmalı, engelli bireylerin topluma adaptasyonunun, sosyal hayata ve istihdama katılımlarının devlet ve kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Renkli etkinlik programı

Programda sırasıyla şu sunumlar gerçekleştirildi:

- Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencisi Almira Ağurtan’ın "Destek Verin Bize" şiiri

- Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu halk oyunu gösterisi

- Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencisi Aras Badur’un piyano dinletisi

- Begonvil Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Sağlık Vakfı öğrencisi Derya Delioğlu’nun "Herkesin Hakkı" şiiri

- Ortakent Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu "Renkler Ülkesi" gösterisi

- Profilo Marina İlkokulu "Aşık Veysel’i Sevgiyle Anıyoruz" korosu

- Hüseyin Boyacı İlkokulu "Parla" rontu gösterisi

- Profilo Marina İlkokulu öğrencisi Civan Kaplan’ın "Çocuk Nazlı Bir Çiçek" şiiri

- Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencisi Çınar Özdemir’in "Bende Varım" şiiri

- Ortakent Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu "Şemsiyeler" gösterisi

Etkinlik boyunca Bodrum Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevlileri çocuklarla yüz boyama etkinliği düzenleyerek programa renk kattı.

