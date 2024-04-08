Bodrum’da bayram yoğunluğu başladı: Son 24 saat içinde ilçeye 15 bin araç girişi gerçekleşti

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile ülke genelindeki hareketlilik devam ediyor. Bu bayramda da en çok tercih edilen tatil kentlerinden biri olan Bodrum’a akın eden tatilciler, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Son 24 saatte 15 bine yakın aracın ilçeye giriş yaptığını belirten yetkililer, trafiğin ara ara durma noktasına geldiğini de ifade etti.



Bodrum’da kent merkezi başta olmak üzere, Turgutreis, Konacık, Gümbet ve Ortakent bölgelerinde de trafikte yığılmaların oluştuğu görülüyor. Bölgede polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede yaşanan yoğunluğun ve araç trafiğinin, arife gününde daha da artabileceği söyleniyor.