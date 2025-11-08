Bodrum'da belediye otobüsünde 'valiz fazla' iddiası: 6 öğrenci araca alınmadı

Bodrum'da belediye otobüsünde 'valiz fazla' iddiası

KYK bölgesinden Turgutreis yönüne sefer yapan otobüste tartışma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bölgesinden Turgutreis Mahallesi yönüne sefer yapan belediye otobüsüne binmek isteyen 6 genç, yanlarındaki valizlerin fazla olduğu gerekçesiyle şoför tarafından araca alınmadığı iddiasıyla karşılaştı.

İddiaya göre, otobüs şoförü valizlerin fazla olduğunu gerekçe göstererek gençleri otobüse almak istemedi. Bunun üzerine öğrencilerden üçü araçtan inmek zorunda kaldı. Memleketlerine gitmek üzere terminale ulaşmaya çalışan gençler, otobüse alınmadıkları için mağdur oldu.

Olay sırasında otobüste bulunan bazı yolcular da duruma tepki göstererek şoföre itiraz etti.

Yaşanan anlar, araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde önce gençlerle konuşan vatandaşın ardından şoför ile görüşmesi ve duruma tepki göstermesi yer aldı.

