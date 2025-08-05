Bodrum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Kenan K. ile Güven K. ve kardeşi Erman K. arasında bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Kenan K., bıçakla Erman K.'yi kalbinden ve Güven K.'yi de sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından hemen sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve acil olarak çevre hastanelere kaldırıldılar. Ne yazık ki, Erman K., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli Kenan K.’yi yaralı olarak yakalayarak hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından Kenan K.'nin gözaltına alınacağı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayın ardından hastanelerde güvenlik tedbiri aldı.