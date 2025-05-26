Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 20 Ton Atık Toplandı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, deniz dibinden yaklaşık 20 ton atık çıkarıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Ortakent ile Yahşi sahili önlerinde kapsamlı bir deniz dibi temizliği yapıldı.

Toplanan Atıklar

Çalışmalar sırasında, tonoz düzenekleri için kullanılmış hurda variller, plastik bidonlar ve lastikler gibi çeşitli atıklar denizden çıkarıldı. Bu atıklar, vinçler yardımıyla derin sulardan alındı ve kamyonlara yüklenerek katı atık tesisine gönderildi.

Gelecek Projeler

Bodrum'un doğal güzelliklerini korumak amacıyla yürütülen bu temizlik çalışmalarının, diğer koylarda da devam edeceği bilgisi verildi. Uzman ekipler, deniz kirliliğini azaltmak ve çevre bilincini artırmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, Ortakent ile Yahşi sahili önlerinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Deniz dibinden yaklaşık 20 ton atık toplandı.