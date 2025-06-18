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Bodrum'da Deniz Dibinden 62 Kilogram Atık Çıkarıldı

Bodrum'da deniz dibi temizliği kapsamında 62 kilogram atık toplanarak farkındalık yaratıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:14
Bodrum'da Deniz Dibinden 62 Kilogram Atık Çıkarıldı

Bodrum'da Denize Temizlik Hareketi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, deniz dibinden 62 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan "Denize en çok mavi yakışır" kampanyası çerçevesinde, Turgutreis Mahallesi önlerinde deniz temizliği yapıldı.

Gönüllü Dalış Ekibi ve Atık Sergisi

Bodrum Belediyesi'nin personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi, deniz dibinden topladıkları atıkları, farkındalık yaratmak amacıyla Turgutreis sahilinde sergiledi. Etkinlik sonunda toplanan atıklar, geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Açıklama

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, temizlik çalışmasında toplam 62 kilogram atık toplandığını belirtti. Önceki temizlik çalışmalarında bölgede 300, 400, 250 kilogram gibi daha yüksek miktarlarda atık çıkarıldığını hatırlatan Özsert, "Bu rakamlara düştüğümüz için bir nevi umutluyuz. Kurum olarak, karada ve denizde daha iyi bir Bodrum için çalışıyoruz. Deniz dibi temizlik etkinliklerimizle, Bodrum’daki misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın daha temiz bir denize girmeleri için gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Turgutreis Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı, deniz dibinden 62 kilogram atık çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Turgutreis Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı, deniz dibinden 62 kilogram atık çıkarıldı.

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