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Bodrum'da Deniz ve Kıyı Temizliği: 2 Ton Atık Toplandı

Bodrum'da yapılan deniz ve kıyı temizliğinde yaklaşık 2 ton atık toplanarak çevre temizliği sağlandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:17
Bodrum'da Deniz ve Kıyı Temizliği: 2 Ton Atık Toplandı

Bodrum'da Deniz ve Kıyı Temizliği Başarıyla Gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz ve kıyı temizliği etkinliği kapsamında yaklaşık 2 ton atık toplandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen temizlik çalışması, Gölköy Mahallesi'nde hem denizde hem de kıyıda yapıldı.

Temizlik Etkinliğine Katılım Yoğundu

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Uğur Soyken, Bodrum Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özten, jandarma ekipleri, kamu kurumu çalışanları ve bölgedeki denizciler katıldı.

Çeşitli Atıklar Toplandı

Temizlik çalışması sırasında, plastik atıklar, şişeler, halat parçaları ve araç lastikleri gibi çeşitli atıklar toplandı. Toplanan atıklar arasında parçalanmış yataklar gibi kaçınılmaz çevre kirliliği unsurları da yer aldı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında olan bu atıklar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kamyonetine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Bodrum'da gerçekleştirilen bu etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve temiz bir deniz için farkındalık oluşturma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz ve kıyı temizliğinde, yaklaşık 2 ton atık toplandı....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz ve kıyı temizliğinde, yaklaşık 2 ton atık toplandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından Gölköy Mahallesi'nde denizin içinde ve kıyıda temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmasında plastik atıklar, şişeler, halat parçaları, araç lastikleri, parçalanmış yatak dahil olmak üzere yaklaşık 2 ton atık toplandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz ve kıyı temizliğinde, yaklaşık 2 ton atık toplandı....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz ve kıyı temizliğinde, yaklaşık 2 ton atık toplandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından Gölköy Mahallesi'nde denizin içinde ve kıyıda temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmasında plastik atıklar, şişeler, halat parçaları, araç lastikleri, parçalanmış yatak dahil olmak üzere yaklaşık 2 ton atık toplandı.

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