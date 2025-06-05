Bodrum'da Durdurulan Taksiden 5 Düzensiz Göçmen Çıktı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimler Sıklaştırıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torba Uygulama Noktası'nda denetimlerini artırmış durumda. Bu denetimlerde, Konya'dan gelen bir taksi şüphe üzerine durduruldu.

Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Yapılan incelemeler sonucunda, takside 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek gerekli işlemlere başlandı.

Sürücüye Adli İşlem

Olayla ilgili olarak, taksi sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.