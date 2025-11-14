Bodrum’da Eymen için 12 Milyon TL bağış toplandı

Bodrum’da Eymen için dev dayanışma: Yaklaşık 12 Milyon Türk Lirası toplandı

Nurol Kültür Merkezi’ndeki yardım gecesi yoğun ilgi gördü

Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) kas hastası Eymen Özdoğan’ın tedavisine destek amacıyla düzenlenen yardım gecesi, Muğla’nın dört bir yanından gelen yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlik, 13 Kasım Perşembe günü Nurol Kültür Merkezi’nde yapıldı ve gece boyunca sürdürülen kampanya sonucunda yaklaşık 12 Milyon Türk Lirası bağış toplandı.

Gecede sunuculuğu üstlenen Onur Gülen’in yanı sıra Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bağış kampanyasına bizzat öncülük etti. İki başkan, sahneden yürüttükleri kampanya ile gelen bağışları kabul etti ve toplanan miktarı anlık olarak kamuoyuyla paylaştı.

Yardım gecesine belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, çok sayıda gönüllü ve hayırseverin yanı sıra Muğla’daki belediye başkanlarından personele, siyasi partilerden muhtarlara, spor kulüplerinden vakıflara ve iş insanlarına kadar toplumun geniş bir kesimi katıldı.

Yaklaşık 5 saat süren etkinlik gece yarısına kadar devam etti ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Eymen’in destek hesabı ile Bodrum Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Hem salondaki katılımcılar hem de canlı yayını izleyenler bağışlarıyla Eymen’e umut oldu.

DMD HASTASI EYMEN İÇİN 12 MİLYON TL TOPLANDI