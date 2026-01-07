Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Yola Devrildi, Feribot Seferleri İptal

Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Yola Devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneyli yönlerden etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve bazı yolların kapanmasına yol açtı.

Meydana gelen hasar ve müdahale

Fırtına sonucu Pınarlıbelen Mahallesi Karanlık mevkiinde bir çam ağacı yola devrildi ve yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçları yoldan kaldırdı.

Aynı şekilde fırtına nedeniyle Yalıkavak Yolu üzerinde de bir okaliptus ağacı devrildi; yolun tek şeridi kapandı ve Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Ulaşım aksadı: Feribot seferleri iptal

Fırtına nedeniyle Bodrum ile Datça ve İstanköy Adası arasında planlanan feribot seferleri yapılamıyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni aksamalara karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara akşam ve gece saatlerinde dikkatli olmaları, bağlantı yollarında oluşabilecek kapanma ve aksamaları takip etmeleri öneriliyor.

