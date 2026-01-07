Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Yola Devrildi, Feribot Seferleri İptal

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan güneyli fırtına çam ve okaliptus ağaçlarını devirdi; yollar kapandı, ekipler müdahale etti, feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:20
Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Yola Devrildi, Feribot Seferleri İptal

Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Yola Devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneyli yönlerden etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve bazı yolların kapanmasına yol açtı.

Meydana gelen hasar ve müdahale

Fırtına sonucu Pınarlıbelen Mahallesi Karanlık mevkiinde bir çam ağacı yola devrildi ve yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçları yoldan kaldırdı.

Aynı şekilde fırtına nedeniyle Yalıkavak Yolu üzerinde de bir okaliptus ağacı devrildi; yolun tek şeridi kapandı ve Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Ulaşım aksadı: Feribot seferleri iptal

Fırtına nedeniyle Bodrum ile Datça ve İstanköy Adası arasında planlanan feribot seferleri yapılamıyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni aksamalara karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara akşam ve gece saatlerinde dikkatli olmaları, bağlantı yollarında oluşabilecek kapanma ve aksamaları takip etmeleri öneriliyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova'ya Sismik İzolatörlü 200 Yataklı Devlet Hastanesi
2
Aydın Valisi Canbolat Söke'de Devlet Yatırımlarını İnceledi
3
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i törenle karşıladı
4
Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor
5
Taşköprü’yü Geleceğe Taşıyan Adımlar: Başkan Hüseyin Arslan’ın 2026 Vizyonu
6
Gebze Belediyesi'nde SDS İmzalandı: Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi
7
Kırklareli'de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Tatbikatı — Zırhlı Araçlar Başarıyla Geçti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları