Bodrum'da göçmen teknesi battı: 7 ölü, 2 kurtarıldı

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Ortakent açıklarında kurtarma çalışmaları sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Çalışmalar sonucunda denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.
İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.
