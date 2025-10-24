Bodrum'da göçmen teknesi battı: 7 ölü, 2 kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik çalışmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 10:27
Ortakent açıklarında kurtarma çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalar sonucunda denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

