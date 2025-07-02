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Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar 168 Kilogram Atık Temizledi

Bodrum'da gönüllü dalgıçlar, deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık çıkardı, çevre bilincini artırmak için sergilendi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:24
Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar 168 Kilogram Atık Temizledi

Bodrum'da Dalgıçlardan Temizlik Hamlesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde 168 kilogram atık çıkartıldı.

Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok mavi yakışır" sloganı altında düzenlenen bu temizlik çalışması, Gündoğan Mahallesi önlerinde yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi, deniz dibinden topladığı atıkları Gündoğan Sahili'nde sergileyerek farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinliğin sonunda, toplanan atıklar geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Deniz Güzelliğimiz İçin Hepimizin Görevi

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, "Kentin en güzel estetiği olan denizi korumanın herkesin görevi olduğunu, yapılan çalışmalar sonucunda her geçen sene atıkların azalmasının kendilerini mutlu ettiğini" belirtti.

Gündoğan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Eser, özellikle dere etrafında yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Eser, "Denize atılan atıkların büyük bir kısmı dere kanallarıyla denize aktarıldığına" dikkat çekerek, "Daha temiz ve daha düzenli bir Gündoğan için çalışmaları sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Deniz dibi temizliği aktivitesinin bir sonraki etabı, 9 Temmuz'da Türkbükü Sahili'nde devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Gündoğan Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Gündoğan Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

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