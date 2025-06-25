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Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Denizde 161 Kilogram Atık Temizledi

Bodrum'da gönüllü dalgıçlar, deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık topladı ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:03
Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Denizde 161 Kilogram Atık Temizledi

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, gönüllü dalgıçlar tarafından toplam 161 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile Yalıkavak Mahallesi'nde yapıldı.

Temizlik Çalışmaları ve Atık Sergisi

Bodrum Belediyesi'ne ait gönüllü dalış ekibi, denizin dibinden çıkardığı atıkları sergilemek amacıyla Yalıkavak sahilinde bir sergi kurdu. Toplanan atıklar, çevre bilincini artırmak için dikkat çekici bir şekilde sergilendi. Etkinliğin sonunda ise atıklar, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Farkındalık ve Temizlik Mesajı

Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, etkinlik için Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, tatilcilere ve vatandaşlara denizleri temiz tutmaları ve atık atmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Gelecek Etkinlikler

Deniz dibi temizliği çalışmalarının bir sonraki aşaması, 2 Temmuz tarihinde Gündoğan sahili'nde devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Yalıkavak Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Yalıkavak Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

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