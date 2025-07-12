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Bodrum'da Hanutçuluk Yapan 4 İşletmeye Kapatma Ceza

Bodrum'da, hanutçuluk nedeniyle 4 işletmeye kapatma cezası verildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 17:43
Bodrum'da Hanutçuluk Yapan 4 İşletmeye Kapatma Ceza

Bodrum'da Hanutçuluk Denetimleri Sonucu 4 İşletmeye Kapatma Cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletmeye kapatma cezası uygulandı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, belirlenen işletmelere 3 ila 7 gün arasında değişen kapatma cezaları verildi.

Denetimlerin Artarak Devam Edeceği Duyuruldu

Yarımada genelinde özellikle turistlerin huzurunu bozan bu tür işletmelere karşı örgütlenen ekipler, denetimlerini sürdürme kararı aldı. Bodrum Belediyesi, bu tür rahatsızlıkların önüne geçmek için gerekli önlemleri almaya devam edecektir.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettiği belirlenen 4 işletmeye...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettiği belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası verildi.

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