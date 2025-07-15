Bodrum'da Kayalıklara Çarpan Motoryat İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan bir motoryat için kurtarma çalışmaları titizlikle devam ediyor. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motoryatın kurtarılması için ikinci gününde de çabalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde motoryatta bulunan 7 yolcu başarıyla tahliye edilirken, mürettebatın ise kurtarma faaliyetlerine destek verdiği öğrenildi. Ekiplerin motor yatı kurtarma çalışmalarını tamamlamasının ardından, geminin İçmeler mevkisindeki bir tersaneye çekileceği açıklandı.

Dün "Monte Carlo" isimli ve 39 metre uzunluğundaki motoryat, belirlenemeyen bir nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.