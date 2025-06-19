Bodrum'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet Kazasında Yaşam Kayıpları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Turgutreis Akyarlar yolunda meydana geldi.

Kaza Detayları

Müjdat K. tarafından yönetilen 48 AGA 709 plakalı motosiklet, Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan her iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede gerçekleştirilen müdahalelere rağmen her iki sürücü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.