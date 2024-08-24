Bodrum'da Motosiklet Kazası: Bir Hayat Daha Kayıp

Bodrum'da Tragik Motosiklet Kazası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, park halindeki bir tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi. Olay, İslamhaneleri Mahallesi'nde, Bodrum-Turgutreis kara yolunda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Buğra Ekin isimli motosiklet sürücüsü, 48 AHC 514 plakalı motosikletiyle ilerlerken, park halindeki 33 DRY 43 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ekin, tırın dorsesinin altında sıkıştı.

Yardım Çağrısı ve Olay Yeri İncelemesi

Olayın ardından sağlık ekiplerine yapılan ihbarda, motosiklet sürücüsünün durumunun kritik olduğu bildirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ekin'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tır Sürücüsü İfade Verdi

Kazanın ardından tır sürücüsü, jandarma karakolu tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.