Bodrum'da Öğrencilere Orman Muhafızları Eğitimi Verildi

Bodrum'da 'Orman Muhafızları' Projesi Düzenleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Orman Muhafızları' projesi kapsamında öğrencilere yönelik bir eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinlik, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle hayata geçirildi.

Etkinliğin Detayları

Pınarlıbelen Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere orman yangınlarına karşı mücadele konularında bilgi verildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, orman ekipleri ve çok sayıda öğrenci etkinliğe katıldı.

Uygulamalı Eğitimler ve Sertifikalar

Etkinlikte, öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verildi. Ayrıca, ağaçları koruma ve orman alanında temizlik faaliyetleri de gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda, katılan öğrencilere orman muhafızı sertifikası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Orman Muhafızları" projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi. Öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verilirken ormanda temizlik de yapıldı. Eğitimler sonrası öğrencilere orman muhafızı sertifikası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Orman Muhafızları" projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi. Öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verilirken ormanda temizlik de yapıldı. Eğitimler sonrası öğrencilere orman muhafızı sertifikası verildi.